Roma, l’Europa è croce e delizia: ecco quanti punti persi per il doppio impegno

Lo ha detto anche Mourinho in conferenza stampa e i numeri lo certificano: il piazzamento Champions è sfumato anche a causa delle oltre 50 partite stagionali e di una panchina inadeguata

L’Europa da’ l’Europa toglie, lo sa bene anche Mourinho che nella conferenza prima di Leicester-Roma ha parlato dei punti persi in campionato a causa del doppio impegno: “Abbiamo giocato 13 partite, abbiamo viaggiato, sofferto e pagato tanto, anche in campionato per aver giocato ogni 3 giorni”. I numeri della Roma dopo le gare di Conference o i turni infrasettimanali certificano le parole, mai banali, dello Special One. Su 16 partite la Roma è riuscita solo 6 volte a portare a casa la vittoria, nelle restanti 10 sono arrivate 5 sconfitte e 5 pareggi. Almeno 15 i punti lasciati per strada dalla squadra dello Special One. Tanti i risultati che hanno compromesso la qualificazione in Champions come lo 0-0 di ieri contro il Bologna o la sconfitta di Verona ad inizio anno. Anche gli errori arbitrali hanno influito sui risultati ottenuti dai giallorossi: come ad esempio il rigore concesso al Venezia o l’evidente penalty non assegnato per un fallo su Zaniolo nel derby d’andata. Non solo la Roma soffre il doppio impegno, a parte Liverpool e Manchester City che ormai giocano uno sport a parte, le altre semifinaliste europee hanno tutte faticato. West Ham, Villareal, Marsiglia e il Leicester sono state tutte sconfitte nei loro rispettivi campionati.