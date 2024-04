Roma, l’esultanza di Mancini con la bandiera al derby diventa un tatuaggio – FOTO

Imperativo dimenticare il derby, lo dice De Rossi. Ma questo vale per i suoi calciatori, non per i tifosi che a distanza di cinque giorni ricordano la grande vittoria contro la Lazio. E soprattutto celebrano chi come Gianluca Mancini è diventato ormai un vero e proprio simbolo con l'esultanza, già storica, con la bandiera biancoceleste raffigurante un ratto. Per questo lo scatto del numero 23 che sventola la bandiera si è trasformata in un tatuaggio per un tifoso della Roma che sta già facendo il giro del web. L'immagine sul braccio è quella ormai ben nota a tutti, con l'altro stendardo di 'Anti-Lazio' poi mostrato anche da Dybala e compagni sotto la Sud. Un'esultanza che è costata a Mancini 5mila euro di multa, pagati dallo stesso calciatore mentre quelli raccolti dai tifosi romanisti finiranno in beneficenza.