Roma, lieve lesione muscolare per Pellegrini: out con Gent e Cagliari

Pellegrini si ferma. Il numero 7 giallorosso domenica è uscito all’intervallo del match con il Lecce per qualche fastidio muscolare e si è sottoposto agli accertamenti strumentali. Timori confermati: il trequartista della Roma ha riportato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra in seguito a una lieve lesione e sarà dunque verosimilmente costretto a saltare i prossimi impegni. In attesa di capire i tempi di recupero precisi, sicuramente non sarà disponibile per la sfida di giovedì sera in casa del Gent e, a questo punto, risulta molti difficile anche la trasferta di domenica a Cagliari. Nel momento in cui la Roma sembrava in ripresa con due vittorie di fila, uno stop che non ci voleva per Pellegrini, non nel suo miglior momento stagionale tra critiche e prestazioni deludenti, oltre ai problemi fisici.