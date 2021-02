Roma, lesione all’adduttore per Dzeko: stop di almeno due settimane

Brutte notizie dall’infermeria per la Roma. Edin Dzeko ha infatti riportato una lesione all’adduttore sinistro, che lo costringerà a rimanere a riposo per circa 15-20 giorni. Questo l’esito degli esami che il bosniaco ha sostenuto questa mattina a Villa Stuart, dopo l’infortunio rimediato nella serata di ieri contro il Braga. Una doccia fredda per la Roma, che dovrà fare a meno del suo gigante bosniaco non soltanto per l’importantissima gara contro il Milan, ma anche nei successivi impegni in campionato contro Fiorentina e Genoa. Quasi impossibile che Dzeko possa farcela per l’andata degli ottavi contro lo Shakhtar, in programma il prossimo 11 marzo, e per la gara di campionato seguente con il Parma. L’obiettivo potrebbe essere quello di riaverlo disponibile per il ritorno con gli ucraini (18 marzo), visto che poi i giallorossi troveranno il Napoli prima della sosta per le nazionali di fine marzo.