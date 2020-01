Arrivato il responso per l’infortunio di Mkhitaryan. L’attaccante della Roma ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, quella non precedentemente operata, in seguito al fallo subito da Meite durante il match perso dai giallorossi con il Torino. Le condizioni dell’ex Arsenal e United verranno monitorate dallo staff medico romanista giorno per giorno.