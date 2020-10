Roma, lesione al flessore per Santon: salterà la sfida con la Fiorentina

Si riducono sempre di più le rotazioni sugli esterni per Paulo Fonseca. Davide Santon infatti ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra, problema che lo costringerà a stare fuori per un paio di settimane, iniziando sicuramente da quella di domenica con la Fiorentina. L’esterno giallorosso aveva accusato un fastidio muscolare proprio nell’immediata viglia del match contro il CSKA Sofia e aveva dovuto anche rinunciare ad accompagnare Fonseca in conferenza stampa, sostituito nell’occasione da Karsdorp. Proprio quest’ultimo si alternerà con Bruno Peres per sostituirlo, in attesa che Santon possa rientrare in gruppo dopo la prossima sosta delle nazionali. Ci sarà ancora da attendere invece per Carles Perez. Lo spagnolo, sostituito ieri da Fonseca dopo aver accusato un fastidio alla coscia sinistra, ha sostenuto oggi la classica seduta di scarico a Trigoria e si sottoporrà domattina agli esami strumentali.