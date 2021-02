Roma, lesione al flessore della coscia sinistra per Smalling: salta la Juve

Brutte notizie sul fronte Smalling. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina il difensore della Roma hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Per l’ex Manchester United previsto uno stop di circa 15 giorni: le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. Smalling si era infortunato nei primi minuti dell’ultima sfida di Serie A vinta dai giallorossi contro il Verona: a prendere il suo posto è stato Kumbulla. Contro la Juventus il centrale sarà costretto al forfait.

Per Smalling si tratta dell’ennesimo infortunio da inizio stagione: il difensore era stato fermato per ben due volte da un fastidio al ginocchio sinistro che lo aveva costretto ad un mese di stop ad ottobre e ad un ulteriore forfait a fine novembre. Per l’inglese anche un’intossicazione alimentare nel corso di questa sfortunata annata.