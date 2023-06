Roma, l’esilarante botta e risposta tra Matic e Dybala: “Zero assist mi hai fatto”

Il feeling nato all'interno di Trigoria è diventato una vera e propria amicizia. Nemanja Matic e Paulo Dybala nell'arco di tutta la stagione si sono resi protagonisti di diversi siparietti divertenti. L'ultimo è andato in scena ieri quando l'account ufficiali della Roma ha pubblicato sui social un post per rivivere tutti i gol stagionali dell'argentino. Sotto il carosello di foto, ne è nato un esilarante botta e risposta tra i due. Il tutto è partito da un primo commento del serbo: "Non dimenticatevi di postare qualcosa su Dybala oggi". Pronta anche la risposta della Joya: "Zero assist mi hai fatto".