Roma, l’esame di maturità per diventare grande: ecco cosa manca ai giallorossi

La maturità della squadra passa dalla campagna acquisti e il direttore portoghese non potrà sbagliare. Alla Roma servono investimenti mirati per diminuire il gap con gli altri club e poter lottare per il quarto posto. La chiave sarà seguire José Mourinho ed evitare “colpi” come Shomurodov e Maitland-Niles. Matic è stato ufficializzato, Celik e Frattesi sono in dirittura d’arrivo. I tifosi sognano il grande colpo ma di questo ne parleremo tra poco.