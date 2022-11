Roma, l’epurazione di Mourinho è alla 2° fase. Ma a gennaio serve un aiuto

La decimazione. Qualcuno l’ha studiata sui libri di storia, altri l’hanno conosciuta vedendo la serie tv Spartacus. Era uno strumento estremo di disciplina militare inflitto ad interi reparti negli eserciti di Roma per punire atti di codardia o ammutinamento. Se ne colpiva uno su dieci. Per dare l’esempio. Non è il caso di Karsdorp, sia chiaro. Anche perché si parla di calcio. Ma quella che sta iniziando somiglia molto alla seconda fase dell’epurazione di Mourinho nei confronti di quei giocatori che non hanno l’ambizione di crescere e di far crescere la Roma. Una pratica che parte dai primi mesi romani dello Special One quando a finire sotto accusa erano stati gli spagnoli Villar e Mayoral. Insieme a loro, poco dopo, anche Diawara, Calafiori e Reynolds. Puniti dopo Bodo, ma pure per atteggiamenti poco graditi dallo Special tra utilizzo dei social e risatine in allenamento. Nessuno li rimpiange. In estate ci si è concentrati sugli arrivi mentre le partenze di Mkhitaryan e Veretout Mou le avrebbe evitate.