Roma, l’enigma Dybala e tre possibili alternative per Mourinho

La Joya di coppa dopo settimane di imprecazioni e dolori per l’entrata infame di Palomino. Paulo Dybala punta Budapest e a un Pogba bis (nel 2017 il francese rientrò e segnò in finale). La certezza di averlo in campo dal primo minuto contro il Siviglia però non c’è. Così Mourinho deve pensare alle alternative. Quella utilizzata col Leverkusen nel doppio impegno prevede la coppia Abraham-Belotti, ma in quelle occasioni mancava Smalling e di conseguenza Cristante a centrocampo. Più probabile una doppia soluzione: lo schieramento di un centrocampo folto formato da Matic, Cristante e Bove oppure l’utilizzo di uno tra Wijnaldum e El Shaarawy al fianco di Pellegrini alle spalle di Abraham. In questo caso Celik e Zalewski (o Spinazzola) agirebbero sulle fasce mentre in mezzo resterebbe probabilmente fuori Bove. L’olandese però non è apparso al meglio nelle ultime due uscite in campionato e difficilmente si troverebbe a suo agio contro un centrocampo aggressivo come quello del Siviglia. Insomma le soluzioni non mancano, stavolta nemmeno in difesa dove Llorente e Ibanez si contendono la terza maglia al fianco di Smalling e Mancini.