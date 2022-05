Roma-Leicester, sette arresti e due denunce per i tifosi inglesi

Sette arresti per resistenza e lesioni personali. Questo il bilancio finale dopo Roma-Leicester, ma tutti a danno dei tifosi inglesi. Il piano della Questura ha funzionato

Sette arresti per resistenza e lesioni personali. Questo il bilancio finale dopo Roma-Leicester, ma tutti a danno dei tifosi inglesi. l piano di sicurezza quindi ha funzionato. Nessun incidente a parte qualche lancio di fumogeni e zero danni in città o all'Olimpico. Il piano disposto dalla Questura di Roma, recependo le linee guida emanate in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è filato liscio con Controlli ad ampio raggio fin dalla sera precedente, con attenzione particolare ai pub frequentati dai tifosi ospiti. Durante i minuti finali dell'incontro, alcuni tifosi della Roma che occupavano il settore vicino agli ospiti hanno lanciato alcuni oggetti verso gli inglesi; ciò ha provocato la reazione di quest'ultimi che, volendo aggredire i supporter giallorossi, hanno attaccato gli stewards li in servizio. Prontamente il Dirigente del servizio di Ordine Pubblico ha inviato alcune squadre di agenti del Reparto Mobile in ausilio agli stewards, riportando in breve tempo la calma nell'intero settore.