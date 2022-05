Roma-Leicester, Maitland-Niles ci crede: “Ora o mai più” – FOTO

L'inglese ha pubblicato sui social un messaggio per caricare i compagni

Tra poco meno di tre ore la Roma disputerà la gara più importante della stagione. Vincere significherebbe strappare un biglietto per la finale di Tirana del 25 maggio. Prima, però, c'è da superare lo scoglio Leicester. Maitland-Niles, che con ogni probabilità siederà in panchina lasciando la fascia a Zalewski, ha pubblicato sui social un messaggio per caricare i propri compagni: "Ora o mai più" ha scritto l'inglese su Instagram. Arrivato a gennaio in prestito dall'Arsenal, non sta vivendo un'esperienza felice nella Capitale e sembra non rientrare più nei piani di Mourinho che ormai lo considera una seconda scelta.