Roma-Leicester, le formazioni ufficiali di Mourinho e Rodgers

Le scelte dei due allenatori per il ritorno della semifinale di Conference League

Alle 21 scende in campo la Roma contro il Leicester per la semifinale di ritorno di Conference League. Mourinho è a caccia della sua ottava finale europea mentre i giallorossi mancano ad un appuntamento così importante da 31 anni. Tutti a disposizione del tecnico tranne Mkhitaryan che verrà sostituto da Sergio Oliveira. Per il resto giocheranno tutti i titolari. Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sulle fasce tornano dal 1 dopo il riposo in campionato Karsdorp e Zalewski. Al centro del campo Cristante in coppia con l’ex Porto. Alle spalle di Abraham capitan Pellegrini e Zaniolo.