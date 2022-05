Roma-Leicester, la moviola: ammoniti Karsdorp e Mancini

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Leicester diretta da Jovanovic

Alle 21:00 Roma e Leicester si sfidano allo stadio Olimpico per la semifinale di ritorno della Conference League 2021/22. L'arbitro del match è il serbo Srdjan Jovanovic , al Var c'è Bastian Dankert . Arbitro : Jovanovic. Assistenti : Stojkovic - Mihajlovic. Var : Dankert. Avar : Fritz. Quarto uomo : Grinfeeld.

87' - Giallo anche a Karsdorp per perdita di tempo

67' - Grande filtrante di Lorenzo Pellegrini per Tammy Abraham che con una finta riesce ad andare via a Fofana che però lo atterra: fallo tattico e giallo inevitabile per il giocatore del Leicester.