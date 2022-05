Roma-Leicester, gli ultrà inglesi spaccano un parabrezza

In evidente stato di ebbrezza hanno anche lasciato un biglietto con lo stemma della squadra inglese

Roma-Leicester è iniziata, anche in giro per la Capitale. Il questore, Mario Della Cioppa, ha fatto partire l'allerta massima, con un dispiegamento di forze per l'arrivo dei tifosi inglesi non da poco. Dopo lo sbarco alle 22 di ieri tra Fiumicino e Ciampino, i supporter delle Foxes hanno subito raggiunto il centro di Roma e hanno fatto tappa in diversi pub, dal Trinity College Pub fino allo Shamrock: gli ultrà hanno fatto baldoria fino a tarda notte.