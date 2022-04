Roma-Leicester: è sold out. Il club ringrazia: “Sempre al nostro fianco”

Ufficiale il tutto esaurito: saranno in 65 mila all'Olimpico nella semifinale di ritorno. Il club lo annuncia sui social

Era prevedibile già ieri sera, oggi è realtà: Roma-Leicester è sold out. Ieri pomeriggio era iniziata la vendita libera per i biglietti della gara di ritorno delle semifinali di Conference League in programma il 5 maggio all'Olimpico. Più di 140 mila tifosi erano in coda sul sito del club per poter acquistare il proprio biglietto e essere presenti alla partita più importante dell'anno.