Roma-Leicester, domani parte la vendita libera. Prelazione usata dal 90% di abbonati

I biglietti per assistere a una gara della Roma all'Olimpico continuano a volare. Per quanto riguarda il ritorno delle semifinali di Conference League contro il Leicester, il 90% degli abbonati ha rivendicato il proprio diritto alla prelazione. Per i tifosi sprovvisti di abbonamento, dalle 15 di domani partirà la vendita libera dei tagliandi. Ognuno potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. I prezzi saranno comunicati domani stesso. Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto dei biglietti extra.