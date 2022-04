Roma-Leicester, date e biglietti: ritorno all’Olimpico il 5 maggio

Restano solo da definire gli orari dei match ma il club ha già reso noto che è possibile acquistare fin da adesso il biglietto per gli abbonati

La Roma vince per 4-0 all' Olimpico sotto gli occhi di 65mila tifosi. José Mourinho batte il Bodo/Glimt guadagnandosi l'accesso alla semifinale di Conference League . L'avversaria che si troverà davanti è il Leicester , che dopo lo 0-0 dell'andata, oggi ha vinto la partita contro il PSV Eindhoven all'89' grazie ad un gol di Pereira . L'andata e il ritorno per la semifinale si giocheranno il 28 aprile al King Power Stadium e il 5 maggio all' Olimpico .

La società ha fatto sapere che è partita già da ora ( fino alle 11:59 di mercoledì 20 aprile ) la vendita dei biglietti per il match di ritorno con la solita modalità di prelazione per gli abbonati con un prezzo speciale dai 10 ai 14 euro . La vendita libera invece avrà inizio alle ore 12:00 di mercoledì 20 aprile . Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, per singola transazione. I prezzi verranno comunicati mercoledì 20 aprile, per aggiudicarsi un posto per la gara in programma il 5 maggio allo stadio Olimpico contro il Leicester .

La nuova competizione UEFA sarà trasmessa da DAZN, con il meglio del torneo dal 2021 al 2014: dunque per assistere alle gare della Roma in tv e streaming basterà sintonizzarsi sull'app, tramite console per videogiochi, cellulari, tablet, pc o chromecast, così da collegare il proprio dispositivo mobile alla tv. Nelle moderne smart tv, l'applicazione per seguire le sfide dei giallorossi in diretta è spesso già presente. L'alternativa è quella di Sky, che ha acquisito i diritti della Conference League in co-esclusiva: basterà sintonizzarsi via via in diretta tv sui canali specifici in cui sarà trasmessa la Roma o in streaming grazie a Sky Go e Now Tv.