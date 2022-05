Roma-Leicester, autobus distrutti da tifosi inglesi

Il tutto è stato documentato da un autista con un video

Un autista Atac ha documentato con un video, poi messo in rete, i danni inflitti dai tifosi inglesi agli autobus che li stavano conducendo all'Olimpico. Oltre le innumerevoli bottiglie di birra lasciate a terra, il filmato mostra sedili divelti e vetrate in frantumi. Danneggiate anche le porte d'ingresso. Una situazione di barbarie incontrollata che ha spaventato gli stessi conducenti, preoccupati per la loro incolumità. Un atteggiamento che si è ripetuto poi nello stadio, dove gli inglesi si sono resi protagonisti di un lancio di oggetti tra settore ospiti e Curva Nord, popolata da tifosi giallorossi.