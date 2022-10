Roma-Lecce, Umtiti: “Il comportamento dell’arbitro non è stato a nostro favore”

Le parole del centrale francese: "Giocare a Roma non è semplice per nessuno"

Samuel Umtiti, difensore centrale del Lecce, è tornato a parla del match dell'Olimpico tra i salentini e la Roma: "Giocare a Roma non è semplice per nessuno, perché è sempre una gara ricca di grandissime emozioni". Questo il primo messaggio dell'ex Barcellona che poi ha parlato anche delle decisioni dell'arbitro: "Il comportamento dell'arbitro all'Olimpico non è stato a nostro favore, quello che conta però è restare concentrati sul nostro gioco. Dobbiamo fare il nostro lavoro e affrontare ogni partita nel migliore dei modi".