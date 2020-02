Roma-Lecce, scatto Kluivert: l’olandese verso la maglia da titolare con Perez in panchina

La Roma tra poche ore scenderà in campo contro il Lecce. Per Fonseca c’è ancora qualche dubbio di formazione, relativo soprattutto agli esterni. In primis Bruno Peres, che però sembra ormai aver superato Santon, oltre al ruolo sulla fascia destra. Carles Perez dopo il gol col Gent era davanti rispetto ai compagni, ma nelle ultime ore – come riporta ‘Sky Sport’ – Justin Kluivert è balzato in pole sullo spagnolo. L’olandese dovrebbe così posizionarsi sulla destra, con Pellegrini al centro e Mkhitaryan a sinistra a comporre il tridente dietro a Dzeko.