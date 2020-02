Roma-Lecce, riecco l’amuleto Giacomelli: con lui nessuna sconfitta in 12 precedenti

A dirigere la gara di domenica delle 18 tra Roma e Lecce sarà Piero Giacomelli (al Var Mazzoleni). L’arbitro della sezione di Trieste è un vero e proprio amuleto per i giallorossi: nei dodici precedenti sono infatti arrivate sette vittorie e cinque pareggi. L’ultima gara della Roma diretta da Giacomelli è la vittoria nella scorsa stagione per 3-2 in casa contro il Torino. Nei confronti dei giocatori romanisti, il direttore di gara ha sventolato solamente una volta (contro il Genoa due stagioni fa) il cartellino rosso, mentre sono state venti le ammonizioni. Con il Lecce, invece, l’ultimo incrocio è di questa stagione: il pareggio per 1-1 al “Via del Mare” contro l’Inter.