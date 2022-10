Roma-Lecce, pronta un’invasione salentina: venduti già quasi 3 mila biglietti

Domenica sera in occasione di Roma-Lecce il settore ospiti dell'Olimpico sarà quasi tutto pieno. A Lecce e dintorni è partita la corsa al biglietto, come riporta calciolecce.it.

In queste ore i social sono invasi dalle foto di tagliandi acquistati dai sostenitori del Lecce in vista della trasferta di domenica a Roma. Ed i numeri confermano le impressioni, visto che su 4542 tagliandi disponibili quelli venduti ad oggi sono poco più di 2700, dato che lascia immaginare una corsa all’ultimo biglietto in vista del week-end.