Roma-Lecce, Mkhitaryan fa 100 presenze con i giallorossi

L'armeno tornato tra i preferiti di Mourinho taglia il traguardo in Coppa Italia

Henrikh Mkhitaryan entra nel secondo tempo di Roma-Lecce e colleziona la sua centesima presenza con la maglia giallorossa. L’armeno, tornato protagonista con Mourinho dopo un periodo di alti e bassi, trova spazio questa sera all'Olimpico nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Sembrava ormai alla sua ultima stagione a Roma vista la scadenza contrattuale a giugno, ma ultimamente si è tornato a parlare di rinnovo. Oggi nella Roma sono in pochi a poter garantire il suo rendimento e a fornire quell’esperienza che Mou tanto chiede sul mercato.