Roma-Lecce, l’Olimpico si ferma per Liedholm. E Dybala resta incantato

I romanisti in piedi, i tifosi leccesi ad applaudire. Tutti con gli occhi sui maxischermi durante il riscaldamento di Roma-Lecce per il tributo a Nils Liedholm. Paulo Dybala si è riscaldato insieme ai suoi compagni guadando gli schermi dell'Olimpico durante tutto l'omaggio all'ex allenatore giallorosso, come fosse incantato da quelle immagini. Il Barone avrebbe compiuto ieri 100 anni. Uno dei più grandi tecnici della storia della Roma e non solo.