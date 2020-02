Roma-Lecce, le formazioni: torna Peres, Mancini di nuovo dal 1′. Sorpresa Under – LIVE

La Roma torna in campo nella 25esima giornata di questa Serie A, in un clima surreale a causa dell’emergenza coronavirus che ha portato già al rinvio di ben quattro partite previste inizialmente oggi. Tra queste anche Atalanta-Sassuolo, che interessa da vicino i giallorossi per la corsa Champions. La squadra di Fonseca, però, deve restare concentrata su se stessa per tornare alla vittoria in campionato e confermare il successo col Gent. Rispetto all’Europa League torna Bruno Peres sulla destra, con Mancini che vince il ballottaggio con Fazio e torna dall’inizio. In avanti – un po’ a sorpresa – spazio a Cengiz Under, un po’ sparito dai radar ultimamente: il turco ha avuto la meglio di Kluivert Carles Perez. Alle spalle di Dzeko completano il tridente Pellegrini e Mkhitaryan.

LE FORMAZIONI DI ROMA-LECCE

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Spinazzola, Santon, Fazio, Cetin, Ibanez, Villar, Carles Perez, Perotti, Kluivert, Kalinic.

Allenatore: Paulo Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu, Barak; Lapadula.

A disposizione: Gabriel, Chironi, Meccariello, Shakhov, Paz, Dell’Orco, Rispoli, Vera, Tachtsidis, Oltremarini, Rimoli.

Allenatore: Fabio Liverani

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Ranghetti e Bresmes

IV Uomo: Massimi

Var: Mazzoleni

Avar: Costanzo

LA CRONACA DEL PREGARA

Ore 16.30 – Il pullman della Roma arriva allo Stadio Olimpico.