Roma-Lecce, le probabili formazioni di Mourinho e Baroni

Squalificato Mancini, tornerà Ibanez dal primo minuto. Possibile un turno di riposo per Abraham e Zaniolo

Giovedì la Roma farà il suo esordio in Coppa Italia. Calcio d’inizio alle ore 21. Mourinho dovrà fare a meno di Mancini squalificato. Confermato Rui Patricio, torna Karsdorp dal 1’ minuto e anche Ibanez. A centrocampo seconda da titolare per Sergio Oliveira. Qualche cambio in attacco con Zaniolo e Abraham che potrebbero riposare per far spazio a Perez e Shomurodov. Baroni recupera Coda, che insieme a Strefezza e Rodgriguez comporrà il tridente offensivo. A centrocampo linea a tre con Majer, Hjulmand e Gargiulo.