Roma-Lecce, le probabili formazioni di Mourinho e Baroni

La Roma scende in campo domenica all'Olimpico, ore 20:45, contro il Lecce per la nona giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in Europa League, bisogna rituffarsi nel campionato e dare continuità alla vittoria importante di San Siro con l'Inter. Probabile mini turnover per José Mourinho, in vista del ritorno di coppa e dei tanti impegni ravvicinati. Rui Patrico tra i pali. Mancini e Ibanez sicuri del posto in difesa, Smalling dovrebbe riposare in luogo di Kumbulla. A centrocampo la solita coppia formata da Matic e Cristante, con Camara e Bove che aspettano una chance. Scelte obbligate sulle fasce con Zalewski a destra, al posto dell'infortunato Celik, e Spinazzola a sinistra. Il dubbio principale dello Special One è legato alle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Se il capitano dovesse essere in grado di giocare, potrebbe dare un turno di riposo a Dybala sulla trequarti al fianco di Zaniolo. Oppure il 7 potrebbe arretrare a centrocampo al posto di uno dei giganti della mediana. Davanti c'è il ballottaggio tra Belotti e Abraham per una maglia da titolare.