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forzaroma news as roma Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: Vaz scalpita. A sinistra Tsimikas

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Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: Vaz scalpita. A sinistra Tsimikas

Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: Vaz scalpita. A sinistra Tsimikas - immagine 1
Il francese è pronto al debutto dal primo minuto con la maglia giallorossa
Redazione

Non tutto è perduto per la Roma. Dopo la cocente eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, la squadra è chiamata subito a dare un segnale, sia a se stessa che ai propri tifosi. Alle 18, all’Olimpico, si giocherà la 30a giornata di Serie A contro il Lecce di Difra, una partita da non sottovalutare e da affrontare con aggressività fin dal primo minuto. Per questo motivo, Gasperini schiererà una formazione decisamente offensiva: al fianco di Malen ci sarà Robinio Vaz, pronto a sfruttare l’occasione dopo l’ottimo spezzone giocato contro il Bologna. In difesa, rifiata Hermoso, con Ghilardi pronto a prendere il suo posto. A sinistra, invece, spazio a Tsmikas.

Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani:

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LA GAZZETTA DELLO SPORT ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrini; Vaz, Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen.

IL MESSAGGERO ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen.

CORRIERE DELLA SERA ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen.

IL TEMPO ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Vaz, Malen.

TUTTOSPORT ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Rensch; Pellegrini; El Shaarawy, Malen.

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