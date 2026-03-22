Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: Vaz scalpita. A sinistra Tsimikas

Non tutto è perduto per la Roma. Dopo la cocente eliminazione dall’Europa League per mano del Bologna, la squadra è chiamata subito a dare un segnale, sia a se stessa che ai propri tifosi. Alle 18, all’Olimpico, si giocherà la 30a giornata di Serie A contro il Lecce di Difra, una partita da non sottovalutare e da affrontare con aggressività fin dal primo minuto. Per questo motivo, Gasperini schiererà una formazione decisamente offensiva: al fianco di Malen ci sarà Robinio Vaz, pronto a sfruttare l’occasione dopo l’ottimo spezzone giocato contro il Bologna. In difesa, rifiata Hermoso, con Ghilardi pronto a prendere il suo posto. A sinistra, invece, spazio a Tsmikas.