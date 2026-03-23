Basta una scintilla di Robinio Vaz per piegare il Lecce. Il baby francese si sblocca e regala tre punti a Gasperini. Decisivo anche Hermoso che confeziona l'assist e salva un gol sulla linea. Altro passo indietro per El Ayanoui che è il peggiore in campo, bene il solito Malen.
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Roma-Lecce, le pagelle dei quotidiani: Vaz brilla. Hermoso è decisivo
Roma-Lecce, le pagelle dei quotidiani—
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6 (46' Ghilardi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 7.5; Rensch 5.5, Cristante 6, El Aynaoui 5.5 (51' Robinio Vaz 7.5), Tsimikas 6 (74' Angeliño 6); Pisilli 6.5, Pellegrini 6.5 (79' Venturino sv); Malen 6.5 (74' Arena 6). Allenatore: Gasperini 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6 (46' Ghilardi 5.5), Ndicka 6.5, Hermoso 7; Rensch 5.5, Cristante 6, El Aynaoui 5.5 (51' Robinio Vaz 7), Tsimikas 5.5 (74' Angeliño 6); Pisilli 6, Pellegrini 6.5 (79' Venturino sv); Malen 6 (74' Arena 6). Allenatore: Gasperini 6
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (46' Ghilardi 6), Ndicka 6, Hermoso 7; Rensch 6, Cristante 6, El Aynaoui 5 (51' Robinio Vaz 7), Tsimikas 5 (74' Angeliño 6); Pisilli 6, Pellegrini 6 (79' Venturino sv); Malen 6.5 (74' Arena 6). Allenatore: Gasperini 6
IL TEMPO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (46' Ghilardi 6.5), Ndicka 6.5, Hermoso 7; Rensch 6, Cristante 6, El Aynaoui 5.5 (51' Robinio Vaz 7), Tsimikas 5.5 (74' Angeliño 6); Pisilli 6, Pellegrini 6.5 (79' Venturino sv); Malen 6 (74' Arena 6). Allenatore: Gasperini 6.5
LEGGO
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (46' Ghilardi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 7.5; Rensch 6, Cristante 6, El Aynaoui 5 (51' Robinio Vaz 7.5), Tsimikas 5.5 (74' Angeliño 6); Pisilli 6,5, Pellegrini 6 (79' Venturino sv); Malen 6.5 (74' Arena 6). Allenatore: Gasperini 6.5
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