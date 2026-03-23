Roma-Lecce, le pagelle dei quotidiani: Vaz brilla. Hermoso è decisivo

Altro passo indietro per El Ayanoui che è il peggiore in campo

Basta una scintilla di Robinio Vaz per piegare il Lecce. Il baby francese si sblocca e regala tre punti a Gasperini. Decisivo anche Hermoso che confeziona l'assist e salva un gol sulla linea. Altro passo indietro per El Ayanoui che è il peggiore in campo, bene il solito Malen.