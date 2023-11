Roma-Lecce, le pagelle dei quotidiani: delirio Lukaku. Dybala accende la luce

Male Mancini in occasione del gol dei pugliesi, in crescita Ndicka. Ottimo impatto di Zalewski

La Roma piega al Lecce all'ultimo respiro con una pazza rimonta firmata Azmoun-Lukaku. Il belga prima sbaglia un rigore e poi fa esplodere l'Olimpico. Tra i migliori in campo anche Dybala che torna dal 1' e accende i giallorossi. Male Mancini in occasione del gol dei pugliesi, in crescita Ndicka. Ottimo impatto di Zalewski che mette a referto l'assist per Azmoun. Opaca la prestazione di Bove.