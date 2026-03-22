Roma-Lecce, le info per i tifosi: all’Olimpico cancelli aperti dalle 16

La Roma è pronta a tornare in campo. A 72 ore dalla disfatta in Europa League, i giallorossi vogliono subito voltare pagina e guardare avanti. All’orizzonte c’è il Lecce di DiFra: un’occasione per scacciare i malumori e tornare alla vittoria, che manca ormai da quasi un mese. In vista del match, il club ha pubblicato sui propri canali alcune info utili per i tifosi. I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 16:00. Di seguito tutte le info utili per il match della trentesima giornata di campionato: "Si torna in campo per guardare avanti. Dopo la partita di giovedì, domenica alle 18:00 all’Olimpico arriva il Lecce, in piena lotta salvezza. Resta indelebile la straordinaria prova d’amore del nostro stadio di giovedì: un’energia che deve diventare la nostra forza anche domenica. Saremo oltre 62.000 romanisti sugli spalti, pronti a spingere la squadra fino all’ultimo minuto. Come sempre, il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio d’inizio, per godersi ogni momento di questa partita. Considerata la concomitanza con la Maratona di Roma, si raccomanda di organizzare per tempo l’arrivo allo stadio per evitare disagi e accedere senza problemi."