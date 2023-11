Roma-Lecce, le formazioni ufficiali di Mourinho e D’Aversa

Lo Special One riparte dalla coppia Dybala-Lukaku con El Shaarawy e Karsdorp sulle fasce

La Roma torna in campo in Serie A per archiviare la sconfitta di San Siro e riprendere la corsa verso i posti Champions. Oggi all'Olimpico arriva il Lecce di D'Aversa reduce da 3 sconfitte nelle ultime cinque. Mourinho sceglie il solito 3-5-2 con Cristante, Bove e Aouar a centrocampo mentre El Shaarawy e Karsdorp agiranno sulle corsie laterali. Davanti torna la coppia Dybala-Lukaku.