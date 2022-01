Roma-Lecce, le formazioni ufficiali di Mourinho e Baroni

La Roma è pronta a fare il suo esordio in Coppa Italia contro il Lecce. La vincitrice di questa sfida affronterà l'Inter di Simone Inzaghi nei quarti di finale

La Roma è pronta a scendere in campo per la prima volta in Coppa Italia sotto la guida di Josè Mourinho alle 21 contro il Lecce. Il portoghese dovrà fare a meno di Pellegrini ed El Shaarawy, entrambi ai box. Kumbulla è confermato in difesa insieme a Ibanez, con Karsdorp e Maitland-Niles per la prima volta a sinistra. Oliveira conferma il suo posto da titolare ma giocherà trequartista mentre al fianco di Cristante ci sarà Veretout. Dietro Abraham unica punta, spazio a Perez e Felix.