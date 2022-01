Roma-Lecce, la moviola: espulso Gargiulo. Giallo anche per Abraham e Ibanez

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Olimpico tra Roma e Lecce diretta da Volpi

Alle 21:00 Roma e Lecce si sfidano allo Stadio Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia . L'arbitro del match è il signor Volpi di Arezzo, al Var c'è Sozza . Arbitro: Volpi. Assistenti: Saccenti e Scatragli. IV uomo: Cosso. Var: Sozza. Avar: Peretti.

76' - Ammonito anche Abraham per un fallo a centrocampo.

71' - Arriva il secondo giallo per la Roma. Volpi sventola il cartellino ad Ibanez per un fallo a centrocampo su Olivieri .

62' - Lecce in nove: finisce qui la partita di Gargiulo che per un brutto intervento su Zaniolo riceve un secondo giallo da Volpi .

47' - Felix si lamenta per un fallo di mano in area avversaria, dopo un tiro meraviglioso di Zaniolo che trova però il palo. Si sono verificate le immagini al VAR, ma non viene concesso il rigore alla Roma.