Roma-Lecce, la moviola: rigore concesso ai giallorossi. Espulso Hjulmand

La Roma scende in campo questa sera all'Olimpico, ore 20:45, contro il Lecce. L'arbitro designato per la gara è il salentino Alessandro Prontera. Il fischietto della sezione di Bologna (ma nato in provincia di Lecce) ha arbitrato una sola volta i giallorossi nella vittoria per 2-0 contro lo Spezia. Match concluso con la discussa espulsione di Felix allo scadere. Gli assistenti sono Alassio e Mokthar. Al Var c'è Banti mentre l'Avar è Abbatista.