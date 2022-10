Roma-Lecce, la carica di Ibanez: “Vamos”

Roger Ibanez è pronto per Roma-Lecce. Questa sera alle 20:45 va in scena all'Olimpico il match della nona giornata di Serie A. Il difensore giallorosso, tra i migliori nell'ultima gara per 2-1 contro il Real Betis in Europa League, ha voluto condividere sul suo profilo Twitter un post: "Vamos Roma".