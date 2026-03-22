Roma-Lecce, il duro striscione della Sud: “Dimostrate che uomini siete”

"Sostenervi la nostra condotta e il nostro giuramento. Ora però dovete meritarvi il rispetto, dimostrate che uomini siete", questo lo striscione della Curva Sud poco prima del fischio d'inizio del match contro il Lecce. I giallorossi arrivano da cinque partite di fila senza vittorie tra campionato e Coppa. Giovedì dopo la sconfitta col Bologna lo zoccolo duro del tifo giallorosso avevo fischiato la squadra e respinto i giocatori che stavano andando sotto la Sud per applaudire i tifosi. Serve una vittoria per mantenere viva la rincorsa al quarto posto. Dopo la sosta il big match contro l'Inter a San Siro.