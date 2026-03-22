Manca sempre meno alla sfida contro il Lecce. La Roma di Gian Piero Gasperini è chiamata a dare una risposta sul campo: vincere e alimentare le possibilità di qualificazione in Champions. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con un’emergenza infinita che, da mesi, non lascia in pace la squadra. Oltre a Dybala, Soulé, Ferguson e Dovbyk, anche Manu Koné si è aggiunto alla lista degli indisponibili, dopo l’infortunio rimediato nel primo tempo della sfida contro il Bologna. Prevedibile anche l’assenza di Celik: il turco non ha recuperato dall'affaticamento al polpaccio. Questa la lista integrale:
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forzaroma news as roma Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: out Celik e Koné
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Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: out Celik e Koné
Le scelte del tecnico giallorosso in vista del match delle 18
Roma-Lecce, i convocati di Gasperini—
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
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