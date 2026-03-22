Roma-Lecce, Gasp prepara la mossa a sorpresa: chance per El Aynaoui dal 1′

Non una partita decisiva, ma quasi. Oggi alle 18 la Roma scenderà in campo contro il Lecce con un obiettivo chiaro: vincere. Il traguardo è duplice: agganciare la Juventus e mettere pressione al Como, oltre a voltare pagina dopo l’amara eliminazione dall’Europa League. In vista del match, si prevedeva una Roma all’attacco con Robinio Vaz al fianco di Malen. Tuttavia, secondo quanto riportato da TeladoioTokyo, Gasperini potrebbe riservare una sorpresa: schierare dal primo minuto El Aynaoui. Il marocchino giocherebbe accanto a Cristante, permettendo a Pisilli di avanzare al fianco di Pellegrini e alle spalle di Malen. Di conseguenza, l’esordio titolare di Vaz sembra rimandato, almeno per il momento. El Aynaoui potrebbe tornare a giocare titolare in campionato a distanza di più di quasi due mesi: l’ultima volta era stato al Bluenergy Stadium nella sconfitta contro l’Udinese.