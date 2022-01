Roma-Lecce, dove vedere in TV e in diretta streaming il match di Coppa Italia

La Roma apre il suo cammino in Coppa Italia con la sfida contro il Lecce. La squadra di Baroni è in un momento positivo e i ragazzi di Mourinho non devono di certo sottovalutare l'impegno

Redazione

La Roma torna in campo dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari che ha tolto solo in parte le scorie della pesante sconfitta contro la Juventus. All'Olimpico arriva il Lecce, in una sfida tutta giallorossa valida per staccare il pass per i quarti di finale di CoppaItalia. Ad attendere la vincitrice di questa sfida c'è l'Inter di Simone Inzaghi che ieri sera ha superato, con molte difficoltà, l'ostacolo Empoli a San Siro. La Coppa Italia è un obiettivo che la Roma insegue dal lontano 2008 e Mourinho, dopo aver vinto la Coppa nazionale in tre Paesi diversi, potrebbe essere l'uomo giusto per riportare i giallorossi al successo. L'ultima sfida tra la Roma e i salentini risale al 23 febbraio 2020, quando i giallorossi di Fonseca portarono 3 punti a casa con un netto 4-0.

Dove vedere Roma-Lecce

La sfida tra Roma e Lecce sarà trasmessa su Canale 5, o in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. La telecronaca Mediaset della partita sarà affidata a Massimo Callegari, con Massimo Paganin al commento tecnico. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, Felix; Shomurodov. All. Mourinho.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Calabresi, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez: All. Baroni