Roma-Lecce, domani alle 13 la conferenza stampa di Mourinho

Lo Special One presenterà la sfida contro i salentini rispondendo alle domande dei giornalisti. L'obiettivo è ripartire dopo il ko di San Siro

Archiviata la deludente sconfitta di San Siro contro l'Inter, la Roma è pronta a tornare in campo. Domenica i giallorossi affronteranno il Lecce all'Olimpico (ore 18) e domani alle 13, José Mourinho risponderà alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa pre partita. Tre punti fondamentali quelli in palio contro i salentini in vista del match europeo contro lo Slavia Praga, ma soprattutto del derby contro la Lazio.