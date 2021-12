Roma, da lunedì in vendita i biglietti per le gare con Cagliari e Lecce

Lunedì disponibili i biglietti per gli abbonati per la gara di Coppa Italia. Mercoledì partirà invece la vendita libera. Nella stessa giornata sarà possibile acquistare anche quelli per Roma-Cagliari

Redazione

Lunedì 20 dicembre alle 12 partirà la vendita per i biglietti di Roma-Lecce. Gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita si disputerà il 20 gennaio allo stadio Olimpico alle ore 21. Vendita che si dividerà in due fasi, mercoledì alle 12 inizierà la vendita libera. Prezzi popolari a partire da 5 euro. Inoltre sempre a partire dalle ore 12.00 della giornata di domani sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma-Cagliari del 16 gennaio 2022 ore 18.00.