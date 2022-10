Roma-Lecce, arbitra il salentino Prontera: polemiche sui social

Il fischietto della sezione di Bologna è nato in provincia di Lecce. Lo scorso anno polemiche per l'espulsione di Felix nella gara con lo Spezia

Domenica la Roma tornerà in campo in campionato dopo la bella vittoria in trasferta con l'Inter. Il Lecce farà visita allo stadio Olimpico. L'arbitro designato per la gara è Alessandro Prontera. Il fischietto della sezione di Bologna (ma nato in provincia di Lecce) ha arbitrato una sola volta i giallorossi nella vittoria per 2-0 contro lo Spezia. Match concluso con la discussa espulsione di Felix allo scadere. Gli assistenti saranno Alassio e Mokthar. Al Var Banti mentre l'Avar sarà Abbatista.