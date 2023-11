Roma-Lecce, arbitra Colombo: ad aprile i complimenti di Mourinho. Al Var c’è Maggioni

L'11a giornata di Serie A si aprirà domani con la sfida tra Bologna e Lazio mentre la Roma scenderà in campo domenica alle 18 contro il Lecce all'Olimpico. L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali e ai giallorossi è stato assegnato Andrea Colombo mentre il Var sarà Maggioni. A completare la squadra gli assistenti Baccini e Margani, il IV Uomo Fourneau e l'AVar Piccinini. Con il fischietto di Como solo due precedenti: il primo è la vittoria in casa del Torino dello scorso aprile per 1-0 (Dybala su rigore), il secondo il 2-2 di maggio in casa con la Salernitana. Dopo il match vinto con i granata Mourinho si complimentò con lui: "Arbitro giovane con criteri giusti da un lato e dall'altro. Mi è piaciuto tanto". Due incroci anche con il Lecce: vittoria col Pordenone in B e ko col Sassuolo ad agosto 2022. Di seguito tutte le designazioni del prossimo turno: