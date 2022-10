Roma-Lecce, 15 minuti di silenzio della Curva Sud per i diffidati

I tifosi giallorossi della Curva Sud sono sempre molto uniti tra di loro. Questa sera, in occasione della partita casalinga contro il Lecce, il cuore pulsante della tifoseria romanista ha deciso di restare in silenzio per 15 minuti per i diffidati. Nel settore viene esposto anche lo striscione che recita: "Diffidati con noi".