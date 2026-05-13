Sono ore caldissime per la Roma, complice l'arrivo nella Capitale del vicepresidente Ryan Friedkin e i tanti temi lasciati in sospeso dalle parti di Trigoria nonostante un campionato ancora da portare al termine nel miglior modo possibile. Gian Piero Gasperini è concentrato sulla corsa Champions ma sta anche pensando a programmare la Roma del futuro e, per questo motivo, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta avrebbe già fatto delle richieste precise. In particolare l'allenatore di Grugliasco vorrebbe Michele Sbravati (attualmente alla Juventus) come responsabile del settore giovanile (la trattativa per Tarantino sembra ormai definitivamente saltata). Ma non solo, perché Gasp vuole rivoluzionare anche lo staff medico: in particolare, il tecnico giallorosso vorrebbe l'ex Roma Riccardo Del Vescovo (con cui ha già lavorato all'Atalanta) come responsabile.