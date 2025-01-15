Siamo solo a metà stagione, ma iniziano già a circolare indiscrezioni sui kit da gara della Roma per il 2025/26. Secondo quanto riportato da Footyheadlines.com, la squadra giallorossa potrebbe rinnovare tutte e tre le divise, introducendo diversi richiami storici. La prima maglia manterrà il classico rosso dominante, ma con una combinazione di colori che richiama quella utilizzata tra il 1992 e il 1994, anni in cui Francesco Totti muoveva i suoi primi passi da professionista. Più audace il possibile design della seconda divisa, che potrebbe presentarsi in una tonalità arancione con un motivo a fulmine, ispirato al dio Giove. Un'idea inedita, ma già sperimentata per alcune terze maglie in passato. I dettagli e i loghi, inclusa la storica lupa di Gratton, saranno neri, con accenti gialli. La terza maglia sarà probabilmente la più originale: Adidas avrebbe pensato a un design bianco con bordi e strisce verdi, in omaggio all’Alba, una delle società che contribuirono alla fondazione della Roma. La divisa presenterà inoltre il logo del Trifoglio, riservato alle terze maglie dei club membri Elite di Adidas, categoria in cui il club capitolino entrerà ufficialmente dalla prossima stagione. Lo stemma sarà proposto con un effetto 3D, aggiungendo un tocco di modernità alla maglia.