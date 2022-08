Roma, le possibili avversarie in Europa League: le fasce e il sorteggio

Si sono conclusi i play-off validi per la qualificazione ai gironi di Europa League. Domani alle ore 13 a Istanbul si svolgerà il sorteggio. Verranno trasmessi in diretta su Dazn e su Sky Sport24. La Roma partirà in prima fascia grazie alla vittoria della Conference e il coefficiente del ranking insieme ad Arsenal, Manchester United, Lazio, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev e Feyenoord. Nella seconda le squadre da evitare sono: Real Sociedad, PSV Eindhoven e Monaco. Il club spagnolo ha venduto Isak per 70 milioni di euro e tornerà sul mercato per rinforzare la rosa. Oltre a loro ci saranno: Rennes, Qarabag, Malmoe, Ludogorets e Olympiakos, squadra dalla quale la Roma potrebbe prendere Mady Camara. In terza fascia ci saranno: Real Betis, Midtjlland, Union Berlino, Friburgo, Ferencvaros, Sheriff, Fenerbahçe oltre all'incubo Bodo/Glimt. Dalla quarta e ultima urna invece partiranno: HJK, Sturm Graz, Aek Larmaca, Zurigo, Omonia, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor e Nantes.